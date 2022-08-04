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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Новый американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении вышел на орбиту

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Запущенный в четверг очередной спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 успешно вышел на орбиту, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V, использовавшей российский двигатель РД-180, которая стартовала в 06:29 по времени Восточного побережья США (13:29 по московскому времени) с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде.

В миреНовый спутник системы предупреждения о ракетном нападении США введен в стройЧитать подробнее

Геосинхронный спутник инфракрасной системы передан под оперативное использование Космическому командованию США.

Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Система американских спутников

Развертываемая орбитальная группировка из шести новых геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

Новые спутники СПРН SBIRS GEO позволяют повысить контроль за запусками баллистических ракет в мире. Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд.

В конце декабря 2020 года Конгресс США выделил Агентству по противоракетной обороне $130 млн для разработки новой спутниковой группировки, способной отслеживать также гиперзвуковые ракеты.

Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в предстоящей перспективе на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по противоракетной обороне и Агентство по космическому развитию Минобороны США. В январе контракты на разработку спутников получили компании L3Harris ($122 млн) и Northrop Grumman ($155 млн).

Низкоорбитальная группировка из сотен таких спутников-датчиков позволит не только обнаруживать манёвры гиперзвуковых летательных аппаратов, но и фиксировать ускорение межконтинентальных баллистических ракет на средних участках полёта, считают американские военные.

США
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