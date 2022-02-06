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Новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении США введен в строй

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Новый американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS GEO 5 после завершения периода испытаний на орбите начал выполнять оперативные задачи, сообщило в воскресенье Командование космических операций США.

"Командование космических операций признало геосинхронный космический спутник инфракрасной системы пригодным для эксплуатации и передало его Космическому командованию США для оперативного использования" - говорится в сообщении.

Космический аппарат SBIRS GEO 5 был выведен на орбиту ракетой Atlas 5 в мае прошлого года с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона.

Это уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запущен для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полета, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Теперь развертываемая орбитальная группировка состоит из пяти геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.

Спутники СПРН SBIRS GEO-5 и SBIRS GEO-6 позволят повысить контроль за запусками баллистических ракет в мире. Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд.

США SBIRS GEO

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