Задержанная в Косово российская журналистка сообщила, что ее отпустили

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Задержанная ранее властями Косово корреспондентка "Комсомольской правды" Дарья Асламова сообщила, что ее отпустили, она находится в Сербии.

"До границы я смогла добраться к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему отсутствует отметка о депортации", - рассказала она в воскресенье редакции "Комсомольской правды".

Как сообщает издание, Асламова вышла на связь с редакцией kp.ru и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Ночью 7 августа 2022 года косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она сама добралась до границы на автобусе.

Асламова находится на связи с посольством РФ в Сербии.

Ранее о задержании российской журналистки сообщил в социальной сети глава МВД непризнанного Косово Джелаль Свечлия. По его словам, задержание было в ночь на 7 августа, "на погранпереходе на севере (Косова)". Свечлия утверждал, что "многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку".

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Позднее стало известно, что по призыву США в Косово на месяц отложили введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами.