В Косово российскую журналистку задержали по обвинению в шпионаже

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент "Комсомольский правды" Дарья Асламова была задержана на границе автономного края Косово, сообщило министерство внутренних дел непризнанного образования.

Глава ведомства Джелаль Свечлия заявил для прессы: "Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку".

Он добавил, что "ее попытка въехать в нашу страну, совпадающая с событиями на севере страны, ясно доказывает, что Россия присоединилась к пропаганде Сербии с целью дестабилизации нашей страны".

Свечлия не привел никаких аргументов в пользу выдвинутых обвинений кроме того, что опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации "Мета", которая признана в РФ экстремистской) несколько фотографий журналистки, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Сирии Башаром Асадом.

Между тем, как отмечается в сообщении на сайте "Комсомольской правды", изданию в посольстве РФ в Белграде сообщили, что "российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косово и месте нахождения Дарьи Асламовой".

В издании отмечают, что "Асламова была в Сербии по заданию "КП". "Там журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в ночь на 1 августа чудом удалось избежать серьезных проблем, полагает директор канцелярии Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Сегодня ночью мы были на шаг от серьезных столкновений - примерно 100 до зубов вооруженных спецназовцев косовской полиции с бронемашинами и водометами были готовы вмешаться, и они имели в планах обвинить сербов, которые защищали право на передвижение и местожительства", - приводит его слова сербское телевидение.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Позднее стало известно, что по призыву США в Косово на месяц отложили введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами.