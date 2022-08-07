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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Премьер Израиля заявил, что не видит смысла продолжать операцию "Рассвет"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Яир Лапид в воскресенье заявил, что цели израильской операции "Рассвет" в секторе Газа достигнуты.

"Цели достигнуты. Нет смысла продолжать операцию", - приводит издание The Jerusalem Post слова Лапида.

При этом, согласно данным издания, лидер палестинской группировки "Исламский джихад" в Ливане Эхсан Атайя в свою очередь заявил, что "прекращения огня не будет, пока оккупанты не примут наши требования".

В пятницу армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.

Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа в субботу, а палестинские ракетные обстрелы юга Израиля продолжаются уже второй день, что вызывает опасения по поводу еще одной серьезной эскалации ближневосточного конфликта.

Израиль
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