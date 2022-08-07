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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля
Запуск ракет из Газы в направлении Израиля
Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Боевики из группировки "Исламский Джихад" с пятницы запустили более 580 ракет в сторону Израиля, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую армию.

При этом 450-470 ракет достигли израильской территории, а 120 рухнули еще в секторе Газа.

В случаях, когда выпущенные ракеты представляют угрозу для населенных пунктов, их сбивает система ПРО Армии обороны Израиля. Успешными за последние дни оказались 97% попыток перехвата палестинских ракет. Некоторые ракеты все же разорвались в районе израильских населенных пунктов. Сообщений о жертвах не поступало.

Израиль с пятницы проводит спецоперацию против "Исламского джихада". Военные при этом не наносят ударов по другой палестинской группировке - ХАМАС. Израильские СМИ отмечают, что и ХАМАС, судя по всему, пока не участвует в ракетных обстрелах Израиля.

Израиль
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