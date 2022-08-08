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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

ФРГ не будет выступать за ослабление санкций против РФ, несмотря на трудности в энергетике

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германия, несмотря на сложности в энергетической отрасли, не намерена способствовать ослаблению санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

"У нас впереди трудные месяцы (...). Но ясно, что мы твердо стоим на стороне Украины, и мы выступаем за санкции, согласованные нами вместе с ЕС и международным сообществом", - заявил Хебештрайт.

ЭкономикаКремль сообщил, что Шредера информировали о готовности "Северного потока 2" к запускуЧитать подробнее

Он добавил, что в Берлине также отказываются одобрить запуск газопровода "Северный поток 2". Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию эту магистраль.

Президент РФ Владимир Путин во время недавнего визита в Тегеран сообщил журналистам, что ранее он заявил действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу следующее: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Германия Россия
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