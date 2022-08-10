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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Число жертв сильных дождей в Южной Корее возросло до девяти

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Девять человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, сообщает "Ренхап".

Согласно правительственным данным, девять человек погибли - пять в Сеуле, три в провинции Кенгидо и один в провинции Канвондо. Семь пропали без вести, четверо из них из Сеула и трое из провинции Кенгидо. Еще 17 получили ранения.

Корейское метеорологическое управление сообщило, что с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 мм осадков, в то время как в уезде Янпхен (провинция Кенгидо) за этот период выпало 526,2 мм осадков.

В общей сложности было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле. По состоянию на начало среды восстановлена работа линии Сеульского метро. Тем временем из-за дождя власти закрыли участки некоторых автомагистралей в Сеуле.

Накануне агентство "Ренхап" сообщало, что сильнейший за 80 лет ливень обрушился на южнокорейскую столицу и близлежащие регионы, семь человек погибли, еще шесть пропали без вести.

Южная Корея
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