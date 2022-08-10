В Южной Корее выявили максимальный суточный прирост COVID-19 за четыре месяца

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Южной Корее за минувшие сутки выявили 151 792 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель суточного прироста с 13 апреля, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Корейское агентство по контролю за заболеваемостью. 13 апреля показатель составил 195 387 новых случаев.

Умерли за сутки 50 заболевших коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель с 22 мая. Число тяжелых случаев заболевания выросло до 402 с 364 днем ранее.

Медики ожидают пика заболеваемости COVID-19 на следующей неделе.