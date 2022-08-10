Высоту орбиты МКС увеличили на полкилометра

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали на 530 метров в среду с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 10:16 по Московскому времени. Они проработали 164,6 секунды и выдали импульс величиной 0,3 м/с. По предварительным данным, после осуществления маневра средняя высота орбиты станции повысилась на 0,53 км и составила 416,17 км", - сообщили в "Роскосмосе"

Ранее сообщалось, что среднюю высоту планировалось увеличить на 840 метров.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который, помимо Артемьева, Матвеева и Корсакова, входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.