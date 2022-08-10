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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Чистая прибыль Foxconn во II квартале выросла на 12%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple Inc., во втором квартале 2022 года зафиксировала рост чистой прибыли на 12% благодаря улучшению рентабельности бизнеса.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 33,29 млрд новых тайваньских долларов ($1,11 млрд) по сравнению с 29,78 млрд долларов за аналогичный период годом ранее.

Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 30,5 млрд новых тайваньских долларов.

Квартальная выручка Hon Hai составила 1,51 трлн новых тайваньских долларов, также увеличившись на 12% в годовом выражении.

Рентабельность по операционной прибыли повысилась до 2,94% с 2,4% годом ранее.

Компания ожидает сильной выручки в облачном подразделении и в сегменте сетевого оборудования в третьем квартале и по-прежнему ждет роста выручки по итогам года в целом.

Акции Foxconn подорожали на 0,9% по итогам торгов в среду, отчетность была обнародована после закрытия биржевых торгов. С начала года капитализация компании увеличилась на 5,8% и составляет сейчас порядка 1,5 трлн новых тайваньских долларов.

Тайвань Foxconn
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