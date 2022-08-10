Военные Китая заявили об успешном завершении маневров в районе Тайваня

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду объявила об успешном окончании учений в море и в воздухе вокруг Тайваня, сообщает South China Morning Post.

"НОАК благополучно выполнила ряд задач и эффективно проверила совместный боевой потенциал различных родов войск", - цитирует издание представителя Восточного командования театра военных действий НОАК Ши И.

Он добавил, что китайское командование продолжит следить за ситуацией в Тайваньском проливе и будет регулярно проводить маневры для повышения боеготовности войск.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

В частности, НОАК начала серию маневров в районе острова.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.