Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Военные Китая заявили об успешном завершении маневров в районе Тайваня

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду объявила об успешном окончании учений в море и в воздухе вокруг Тайваня, сообщает South China Morning Post.

"НОАК благополучно выполнила ряд задач и эффективно проверила совместный боевой потенциал различных родов войск", - цитирует издание представителя Восточного командования театра военных действий НОАК Ши И.

Он добавил, что китайское командование продолжит следить за ситуацией в Тайваньском проливе и будет регулярно проводить маневры для повышения боеготовности войск.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

В частности, НОАК начала серию маневров в районе острова.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Правительство Японии ушло в отставку

Что случилось этой ночью: среда, 10 августа

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его резиденции

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его резиденции
Военная операция на Украине

Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Пандемия коронавируса

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Что произошло за день: вторник, 9 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });