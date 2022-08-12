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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ВВП Тайваня во II квартале вырос на 3,05%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года экономика Тайваня выросла на 3,05% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные национального статистического управления.

Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 3,08%. В первом квартале экономика выросла на 3,72% в годовом выражении.

Рост частного потребления ускорился до 2,89% с 0,58% в первом квартале, государственные расходы выросли на 5,85% против снижения на 0,43% кварталом ранее.

Объем экспорта увеличился на 4,32% во втором квартале после роста на 9,06% в первом квартале, импорт подскочил на 8,83% по сравнению с 8,66% в первом квартале.

Тем временем по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Тайваня сократился на 1,8%.

Рост экономики за весь 2022 год, как ожидается, составит 3,75%, что на 0,15 процентного пункта ниже предыдущего прогноза.

Тайвань
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