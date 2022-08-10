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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Казахстан опроверг сообщения о продаже оружия в Великобританию для поставок Украине

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло информацию о якобы продаже оружия Великобритании для поставок Украине.

"В 2021 году и за истекший период 2022 года компания "Техноэкспорт" за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась. Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК "Конкурс") не выдавались", - заявили в Мининдустрии в среду.

В ведомстве отметили, что экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера, предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Казахстана в сфере экспортного контроля.

"Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались", - добавили в министерстве.

Ранее в некоторых телеграм-каналах сообщалось, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании "Техноэкспорт", а договор на сумму в $46 млн был заключен 16 июля 2022 года.

Казахстан Великобритания Украина
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