В Южной Корее во время сильных дождей погибли 11 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Жертвами сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, стали 11 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает "Ренхап".

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и безопасности, шесть человек погибли в Сеуле, трое - в провинции Кенги и двое - в провинции Канвондо.

Трое из восьми пропавших без вести являются жителями Сеула.

Ранее сообщалось о девяти погибших и семи пропавших без вести.

В общей сложности во время ливней было затоплено 3 тыс.775 домов и зданий, большинство из них в Сеуле.

Корейское метеорологическое управление сохраняет предупреждение о сильном дожде для центрального региона страны, включая провинцию Чхунчхон-Намдо, где количество осадков может достигать 30-40 миллиметров в час.