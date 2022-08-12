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В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР
Архивное фото
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо), был смертельно ранен полицией при попытке задержания, сообщает телеканал CNN.

Согласно заявлению ФБР в Цинциннати, рано утром в четверг "вооруженный субъект пытался проникнуть" в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР. Однако после сработанной сигнализации скрылся на автомобиле.

ФБР, дорожный патруль штата Огайо и местные правоохранительные органы отреагировали на инцидент и преследовали подозреваемого на протяжении нескольких часов. В итоге подозреваемый остановил машину.

Сообщается, что после провала переговоров, сотрудники правоохранительных органов попытались взять подозреваемого под стражу, но он направил на них оружие и был смертельно ранен.

Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что подозреваемый, предположительно, был вооружен гвоздодером и штурмовой винтовкой AR-15.

По данным трех источников телеканала в федеральных правоохранительных органах, мужчина был опознан как Рики Шиффер.

По словам одного из собеседников, ФБР изучает присутствие Шиффера в социальных сетях и выясняет, имел ли он связи с экстремистскими организациями.

Другой источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что власти выясняют, был ли подозреваемый связан с какой-либо группой, участвовавшей в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, или, может быть, участвовал сам.

Телеканал отмечает, что инцидент произошел после прошедшего 9 августа обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, а также многочисленными угрозами в адрес ФБР, появившимися в сети после этого.

США ФБР Цинциннати
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