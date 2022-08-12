Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Более двух тысяч человек потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности".

"Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы", - заявил Конашенков.

По его словам, "высокоточным ударом ВКС (Воздушно-космических сил -ИФ) России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники".