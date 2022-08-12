Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой
Терминал сжиженного природного газа в порту Синеш, Португалия
Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Португалия готова оказать содействие другим странам ЕС в создании газотранспортной сети для того, чтобы потребителям, испытывающим нехватку энергоресурсов, стали доступны мощности СПГ-терминала в городе Синише на берегу Атлантического океана.

"Германия на 100% может рассчитывать на приверженность Португалии делу создания газотранспортной системы", - написал в твиттере глава португальского правительства Антониу Кошта.

В свою очередь The Financial Times в пятницу процитировала слова испанского министра энергетики Тересы Риберы, которая сообщила, что строительство участка газотранспортной связки между Испанией и Францией завершится менее чем через год.

Пока же, по словам Кошты, Синиш мог бы стать логистическим хабом для СПГ-танкеров, прибывающих в Европу.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что обсудил ситуацию со строительством газотранспортной связки с представителями руководства Испании, Португалии и Франции, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен отмечала, что "для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно".

Португалия Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР
Военная операция на Украине

Небензя понадеялся на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до конца августа

ЕС готов пойти на значительные уступки Ирану для возобновления СВПД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });