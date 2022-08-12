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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

И.о. главы Минобороны Южной Осетии и его зам уволены из-за инцидента в Цхинвале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил в пятницу от занимаемых должностей исполняющего обязанности главы Минобороны Владимира Пухаева и замминистра обороны Игоря Алборова. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В пресс-службе президента республики "Интерфаксу" пояснили, что увольнения связаны с недавним инцидентом в центре Цхинвала.

"В связи с инцидентом, связанным с избиением сотрудниками министерства обороны гражданина Южной Осетии, по решению президента республики Алана Гаглоева от занимаемых должностей освобождены и.о. министра обороны Владимир Пухаев и замминистра обороны по работе с личным составом Игорь Алборов", - уточнили в пресс-службе.

4 августа на территории республиканского многопрофильного медицинского центра сотрудники Минобороны в камуфлированной форме и масках избили гражданина Южной Осетии Джигкаева А., которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте. По данному факту проводится расследование.

Пухаев был назначен на должность главы Минобороны в апреле предыдущим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Южная Осетия Цхинвал
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