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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Следовавший из Баку в Москву пассажирский самолет по технической причине вернулся в Баку

Самолет успешно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следовавший из Баку в Москву самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по технической причине прервал полет и вернулся в аэропорт вылета, сообщили в воскресенье в пресс-службе AZAL.

"Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08", - говорится в сообщении.

Азербайджан Баку
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