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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за ложного срабатывания сигнализации

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2 807 из Баку в Москву (аэропорт Внуково), в воскресенье утром вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили в AZAL.

"Принято решение, что воздушное судно полностью исправно и готово к выполнению полета. Пассажиры рейса вылетят из Баку в Москву тем же самолетом", - говорится в сообщении.

Москва Азербайджан Баку
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