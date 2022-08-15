Володин заявил об утрате Украиной финансовой самостоятельности

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Более 60% бюджета Украины идет на военные расходы, Киев утратил финансовую самостоятельность, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он назвал Украину банкротом и заявил, что "финансовую самостоятельность Украина потеряла" и "без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами".