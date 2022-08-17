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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары стали более распространенным явлением в мире и в настоящее время уничтожают в два раза больше лесных территорий, чем два десятилетия назад, сообщают западные СМИ со ссылкой на исследование портала "Всемирный лесной дозор", Института мировых природных ресурсов и Университета Мэриленда.

"Лесные пожары стали более распространенными и сжигают примерно в два раза больше лесного покрова сегодня, чем 20 лет назад", - говорится в результатах исследования.

Теперь лесные пожары ежегодно уничтожают в среднем на 3 млн гектаров леса больше, чем в 2001 году, что сопоставимо с площадью Бельгии.

Подавляющее большинство пожаров приходится на бореальные леса, которые распространены на территории России, Канады и Аляски. Эксперты предполагают, что это вызвано глобальным потеплением.

"Климатические изменения очевидно играют важную роль в том, что пожары случаются чаще и имеют большую силу, особенно в бореальных лесах", - указывают авторы исследования.

Среди мер, которые могут предотвратить дальнейшее уничтожение лесов, они приводят остановку вырубки лесов и ограничения на контролируемое сжигание в лесных массивах в период засухи.

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