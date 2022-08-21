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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Кипр купит у Израиля комплексы ПРО "Железный купол"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Кипра начали процесс приобретения у Израиля комплексов ПРО "Железный купол", передает в воскресенье The Jerusalem Post.

Так, по данным греческих СМИ, Кипр и Израиль уже подписали соглашения в рамках этой сделки. Однако информация о том, сколько батарей ПРО приобретет Кипр и когда они прибудут на остров, не сообщается.

СМИ поясняют, что кипрские власти будут использовать эти комплексы ПРО против потенциальных угроз со стороны Турции, включая беспилотники, которые могут запустить как с северной части Кипра, так и с турецкой территории.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

The Jerusalem Post напоминает, что поскольку ПРО "Железный купол" является совместной разработкой Израиля и США, для ее продажи требуется одобрение обеих стран. Ранее поступали сообщения о планах продавать ПРО Украине, ОАЭ, Саудовской Аравии, однако эта информация не подтверждалась. Сами США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году.

Издание добавляет, что в ходе недавних столкновений Израиля с палестинским "Исламским джихадом" батареи ПРО "Железный купол" сбили свыше 380 ракет, запущенных из сектора Газа, то есть 97% от количества ракет, которые были направлены против израильских населенных пунктов.

Кипр Израиль
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