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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Польша обвинила Германию в фейках о причинах отравления рыбы в Одере

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Польские власти обвиняют ФРГ в распространении ложной информации о причинах отравления рыбы в Одере, а также считают, что немецкая сторона недостаточно усердно работала над ликвидацией последствий этой экологической катастрофы, передают в понедельник европейские СМИ.

По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка, Польша со своей стороны установила 29 заграждений для вылова из реки мертвой рыбы, а Германия – только три таких установки, несмотря на просьбы Варшавы поставить больше. Причем Польша готова установить собственные заграждения на немецкой территории, утверждает он.

Министр окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в немецких СМИ развязали "неоправданную атаку" на Польшу после того, как власти Бранденбурга заявили об обнаружении высокого уровня пестицидов в реке. По ее словам, Берлин пытается возложить на Польшу всю ответственность за отравление рыбы.

Со своей стороны в министерстве окружающей среды ФРГ заявили, что Берлин "никогда не возлагал на Польшу ответственность за использование пестицидов и не утверждал, что рыба погибла из-за их попадания в реку".

В конце июля большое количество мертвой рыбы было замечено плавающей в реке Одер или выброшенной на ее берега, однако крупный скандал между странами на этой почве разразился только в середине августа.

При этом в Германии заявили, что Польша не выполнила международный договор, не уведомив соседей о возможном загрязнении реки в кратчайшие сроки. Впервые немецкие власти узнали о мертвой рыбе в Одере 9 августа.

Польша Германия
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