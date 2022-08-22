Тест на наркотики премьера Финляндии Санны Марин оказался отрицательным

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин не выявил признаков употребления наркотических веществ, сообщила в понедельник канцелярия премьера.

"Проведенный в минувшую пятницу тест премьер-министра на наркотики был отрицательным. В нем не обнаружено никаких признаков нарковеществ. Она сама оплатила стоимость теста на наркотики", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Отмечается, что в тесте на наркотики было проверено возможное содержание амфетамина и его производных, барбитуратов, бензодиазепинов, канабиса, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов.

Марин пошла на добровольный тест после того, как разгорелся скандал из-за ставшей достоянием общественности вечеринки с участием главы правительства. На видео видно, как премьер-министр и другие участники вечеринки танцуют и поют.

Премьер призналась, что употребляла легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики, хотя, по мнению ряда политиков и представителей общественности Финляндии, по ее поведению можно было судить об обратном.

Марин пояснила, что сдала тест, чтобы снять с себя все возможные подозрения.

Ранее Марин уже попадала в центр скандалов из-за вечеринок. Так, в декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что находилась в компании с зараженными коронавирусом людьми и продолжила веселиться.