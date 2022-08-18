В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

Премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В социальных сетях Финляндии распространяется видео с вечеринки, где премьер-министр Санна Марин веселится с финскими знаменитостями, в СМИ подозревают, что в компании употребляли наркотики, сообщает в четверг портал Yle.

"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности", - заявила Марин на созванной в четверг пресс-конференции, добавив, что после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

По словам Марин, видео являются частными и были сняты в частных местах несколько недель назад. Она говорит, что знала, что ее снимают, но верила, что видео останутся конфиденциальными.

"Меня раздражает, что видео стало доступным общественности. Речь шла о том, чтобы провести вечер с моими друзьями. Праздновали, даже энергично, танцевали и пели", - сказала Марин.

Премьер сообщила, что во время вечеринки пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики. "Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики), - заявила Марин.

Она заявила, что не чувствует необходимости менять свое поведение. "Да, я буду тем же человеком, что и раньше, и надеюсь, что это будет принято. Мы живем в условиях демократии. На выборах каждый может решить эти вопросы", - сказала премьер.

Марин уже ранее попадала в скандалы из-за вечеринок. Так, в декабре 2021 года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что заразилась коронавирусом, и продолжила веселиться в компании.