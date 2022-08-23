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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Премьер Финляндии Санна Марин извинилась за очередную вечеринку

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министру Финляндии Санне Марин (Sanna Marin) пришлось вновь извиняться за вечеринку, проведенную на сей раз в резиденции правительства.

"Я не думаю, что эта фотография уместна. Я прошу прощения за это. Я не должна была допускать такую фотографию", - сказала 36-летняя Марин, самый молодой премьер-министр в ЕС на пресс-конференции во вторник.

Отвечая на вопрос о появившихся в соцсетях фотографии и видео, она призналась, что кадры были сняты в официальной резиденции премьер-министра в Кесяранта (находится в Хельсинки - ИФ). "В то время у меня были друзья в Кесяранта, проводили вечер", - говорит Марин.

На фотографии, сделанной на летнем пляже, целуются две женщины. На груди одного человека помещена табличка со словом "Финляндия". Самой Марин в кадре нет.

Она говорит, что, по-видимому, фотография, о которой идет речь, была сделана в гостевых туалетах Кесяранта.

По ее словам, речь идет о личной вечеринке, которую она организовала во время своего отпуска и заверила, что угрозы государственной безопасности во время ее досуга не было. "Меры безопасности соблюдались все время. Имена всех посетителей были переданы в диспетчерскую, которая следит за Кесяранта", - отметила премьер.

На прошлой неделе ей также пришлось извиняться за бурное времяпрепровождение. Тогда в социальных сетях было распространено видео с частной вечеринки, на которой премьер-министр бурно веселится с финскими знаменитостями.

Она потом призналась, что употребляла алкогольные напитки, но заявила, что не употребляла наркотики. Тем не менее, в минувшую пятницу она добровольно прошла тест на наркотики, чтобы развеять слухи и подозрения. В тесте не подтвердилось наличие наркотических веществ, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

А в декабре 2021 года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что находилась в компании с зараженными коронавирусом людьми и продолжила веселиться, подвергая опасности заражения других людей.

Санна Марин Финляндия
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