Боррель раскритиковал действия властей Израиля против палестинских организаций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении выразил обеспокоенность Евросоюза армейскими рейдами Израиля против шести палестинских организаций гражданского общества 18 августа.

"Эти действия неприемлемы. Свободное и сильное гражданское общество необходимо для продвижения демократических ценностей и решения проблемы сосуществования двух государств. ЕС привержен своей постоянной поддержке гражданского общества, которое способствует достижению этой цели и укреплению доверия между израильтянами и палестинцами", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В Евросоюзе также встревожены последовавшими за рейдами мерами, включая аресты и допросы сотрудников этих организаций, отметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, Евросоюз твердо поддерживает неправительственные организации в том, что касается права на свободу выражения мнений и свободу организаций на оккупированных палестинских территориях.

Боррель указал на то, что "от Израиля не было получено никакой существенной информации, которая оправдывала бы пересмотр нашей политики в отношении шести палестинских организаций гражданского общества на основании решения Израиля признать эти НПО "террористическими организациями".

"Если будут представлены убедительные доказательства обратного, мы будем действовать соответственно. Тем временем крайне важно обеспечить, чтобы антитеррористическое законодательство не приводило к подрыву гражданского общества и его ценной работы и вклада в построение более справедливых и миролюбивых обществ", - заявил глава европейской дипломатии.

ЕС, подытожил Боррель, поддерживает призыв агентств ООН к Израилю воздерживаться от любых действий, которые могут помешать этим организациям продолжать свою крайне важную работу в области прав человека, гуманитарной деятельности и развития на оккупированных палестинских территориях.