Медведев счел, что Украина лишилась шанса вступить в НАТО из-за спецоперации РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украину теперь никто не примет в Североатлантический альянс и это - результат специальной военной операции, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Всем же ясно, что никакие соседи им (Украине - ИФ) никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", - написал Медведев в своем телеграм-канале во вторник.

Гарантии безопасности, считает заместитель председателя Совбеза, "мог дать только договор с Россией".

"Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась", - констатировал Медведев.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.