Границу Великобритании за сутки пересекло рекордное количество нелегалов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании во вторник заявило, что пролив Ла-Манш, отделяющий страну от континентальной Европы, за сутки пересекли 1295 человек, что стало рекордом, сообщает во вторник Sky News.

По данным Минобороны, в проливе были замечены 27 небольших лодок с нелегалами.

С начала 2022 года границу с Великобританией пересекли 22,6 тыс. нелегалов, в то время как за весь 2021 год этот показатель составил 28,5 тыс. человек.

Предыдущий рекорд зафиксирован 11 ноября прошлого года, в тот день границу пересекли 1185 человек.