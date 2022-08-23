Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Границу Великобритании за сутки пересекло рекордное количество нелегалов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании во вторник заявило, что пролив Ла-Манш, отделяющий страну от континентальной Европы, за сутки пересекли 1295 человек, что стало рекордом, сообщает во вторник Sky News.

По данным Минобороны, в проливе были замечены 27 небольших лодок с нелегалами.

С начала 2022 года границу с Великобританией пересекли 22,6 тыс. нелегалов, в то время как за весь 2021 год этот показатель составил 28,5 тыс. человек.

Предыдущий рекорд зафиксирован 11 ноября прошлого года, в тот день границу пересекли 1185 человек.

Великобритания Ла-Манш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине

Более 721 тыс. т зерна экспортировано из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы

Более 721 тыс. т зерна экспортировано из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы
Убийство Дарьи Дугиной

Госдеп США осудил убийство Дарьи Дугиной

"Росатом" подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Что произошло за день: понедельник, 22 августа

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

"Газпром" согласился подождать аванса от Молдавии до 1 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });