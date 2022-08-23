На Кубе от оспы обезьян скончался итальянский турист

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Турист из Италии скончался на Кубе от последствий заражения оспой обезьян, проинформировало кубинское министерство здравоохранения.

"Первый случай оспы обезьян диагностировали на Кубе 20 августа у 50-летнего итальянца, который прибыл в страну как турист 15 августа. Состояние пациента быстро ухудшилось, он скончался 21 августа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кубинского минздрава.

В ведомстве отметили, что все, с кем контактировал этот человек, изолированы, однако пока симптомов заболевания у этих людей не наблюдается.

Ранее сообщалось о летальных исходах вследствие заражения оспой обезьян в странах Африки, в Испании, Бразилии и Индии.

Всемирная организация здравоохранения в конце июля объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.