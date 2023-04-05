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Санна Марин после проигрыша на выборах уйдет с постов премьера Финляндии и главы партии

Санна Марин после проигрыша на выборах уйдет с постов премьера Финляндии и главы партии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин после проигрыша ее Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах заявила об уходе с поста лидера политической организации, сообщила, что подаст прошение об отставке с поста премьера в четверг.

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Она отметила, что уйдет с должности председателя после следующего съезда партии, который состоится осенью, и добавила, что не будет участвовать в президентских выборах в будущем году, но продолжит политическую деятельность будучи депутатом парламента.

По словам премьера, такое решение она приняла после выборов, на которых ее партия заняла третье место с поддержкой в 19,9%.

Марин также сообщила, что подаст прошение об отставке с поста премьер-министра в четверг, 6 апреля.

Она отметила, что СДП готова к переговорам о формировании правительства.

Санна Марин Финляндия
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