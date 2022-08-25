Nvidia увеличила выручку во II финквартале на 3%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp увеличил выручку во втором финансовом квартале на 3%, однако его чистая прибыль упала в 3,6 раза в результате разовых факторов.

Прогноз компании на третий финквартал не оправдал ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составила $6,7 млрд по сравнению с $6,51 млрд за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем также прогнозировали этот показатель на уровне $6,7 млрд.

Выручка в сегменте дата-центров выросла на 61%, до $3,81 млрд, в игровом сегменте – упала на 33%, до $2,04 млрд.

Чистая прибыль Nvidia в прошедшем квартале составила $656 млн, или $0,26 в расчете на акцию, по сравнению с $2,37 млрд, или $0,94 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,51 на акцию с $1,04 на акцию при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя в $0,5 на акцию.

В прошедшем квартале Nvidia списала стоимость нераспроданных запасов продукции на сумму $1,22 млрд.

"Мы пытаемся адаптировать цепочки поставок в сложной операционной среде", - отмечается в сообщении компании.

Согласно прогнозу Nvidia, в третьем финквартале ее выручка составит $5,78-6,02 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $6,91 млрд.

В ходе телефонной конференции в среду руководители компании сообщили, что ее слабый прогноз обусловлен проблемами в цепочках поставок, а не снижением спроса.

Nvidia выплатит дивиденды в размере $0,04 на акцию по итогам второго финквартала. В прошедшем квартале компания вернула акционерам $3,44 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Акции компании подешевели на 4,6% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 41%.