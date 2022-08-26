ООН призывает власти Таджикистана прекратить депортацию афганцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН выразило серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с афганскими беженцами в Таджикистане, многие из которых подвергаются задержаниям и депортации, сообщает сайт ООН.

"Таджикистан должен прекратить задерживать и депортировать беженцев - действия, которые явно ставят под угрозу жизни людей", - заявила представитель УВКБ Элизабет Тан. Она напомнила, что принудительное возвращение беженцев противоречит закону и принципу невыдворения, являющемуся краеугольным камнем международного законодательства по правам беженцев.

В Управлении проинформировали о недавнем инциденте, связанном с депортацией пяти афганцев. В их числе - мать с тремя детьми. Несмотря на вмешательство УВКБ, они все 23 августа были принудительно возвращены в Афганистан через пограничный контрольно-пропускной пункт Панчи Поён на северо-востоке Таджикистана.

В сообщении отмечается, что с 2021 года в УВКБ были зафиксированы многочисленные случаи задержания беженцев в Таджикистане, их выдворения из страны и выдачи распоряжений о запрете въезда для тех, кто нуждается в международной защите.

В августе 2021 года УВКБ были изданы Всеобщие рекомендации по Афганистану. Эта инструкция была обновлена в феврале 2022 года. Оба документа призывают все страны запретить принудительное возвращение всех афганских граждан.

В ООН подчеркнули, что афганцы должны иметь доступ к защите и справедливому и эффективному механизму предоставления убежища в Таджикистане. Их принудительное возвращение на родину - серьезное нарушение международного права.

"Мы постоянно призываем власти Таджикистана предоставить доступ на территорию тем, кто спасается от конфликта и преследований в Афганистане, и прекратить дальнейшие депортации", - добавила представитель УВКБ Элизабет Тан. Она напомнила о ситуации с правами женщин и девочек в Афганистане.