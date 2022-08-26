Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

ЕС создаст собственную дипломатическую академию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) запускает пилотный проект создания полноценной Европейской дипломатической академии, которая призвана стать кузницей кадров для продвижения и принципов и интересов ЕС в мире.

"В более сложном мире со сложными кризисами дипломатический голос ЕС должен звучать громче", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя в пятницу эту инициативу.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) отобрала для стартапа 42 молодых европейских дипломата, которые примут участие в 9-месячной программе. Слушатели прибыли в основном из стран-членов ЕС. Но также Украины, Грузии, Молдовы, Турции, стран Западных Балкан и собственно институтов ЕС. Академия организована в формате интерната, чтобы "способствовать налаживанию контактов и формированию духа сотрудничества".

Двухнедельная стадия слаживания курса начинается 29 августа в кампусе Колледжа Европы в Натолине (Польша), а основная программа будет проходить в кампусе Колледжа Европы в Брюгге (Бельгия).

Курс обучения будет включать регулярную практику в европейских институтах ЕС в Брюсселе, а также в организациях, имеющих отношение к европейской внешней политике и политике безопасности, таких как НАТО.

Пилотный проект возглавит ректор Колледжа Европы в Брюгге, бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. ЕВС за счет финансирования, предоставленного Европарламентом, покроет плату за обучение, а также стипендию слушателей, включая транспортные расходы, питание и проживание.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 августа

Власти Энергодара заявили об усилении артобстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

Военная операция на Украине

Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });