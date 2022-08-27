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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

США обвинили РФ в отсутствии итогового документа на конференции ДНЯО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Позиция России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не позволила участникам форума достичь консенсуса и принять итоговый документ, заявил спецпредставитель США по вопросам ядерного нераспространения Адам Шейнман.

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"Россия - это причина, по которой у нас сегодня нет консенсуса, - сказал он.

По словам председателя конференции Густаво Злаувинена, главной причиной отсутствия итогового документа стало то, что не был найден компромисс по формулировкам о "ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также других ядерных объектов на Украине".

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что форум стал "заложником" стран, которые "отравляли дискуссии" политическими формулировками по Украине и были полны решимости "свести счеты с Россией, поднимая вопросы, которые напрямую не связаны с договором".

"Эти государства, а именно Украина и сторонники киевского режима, несут полную ответственность за отсутствие окончательного положительного результата", - сказал он.

Как сообщалось, Злаувинен объявил, что конференция завершилась без принятия итогового документа.

"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - сказал он.

Замдиректора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на заключительном заседании конференции, что "к сожалению, консенсуса по этому документу нет". Он отметил, что ряд стран, включая Россию, были "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер", сообщают СМИ.

Российский дипломат пояснил, что для принятия документа было "важно обеспечить баланс в учете позиций государств", однако этого добиться не удалось.

Для принятия итогового документа он должен был одобрен 191 страной - всеми участниками ДНЯО.

США ДНЯО
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