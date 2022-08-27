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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Представитель РФ на конференции ДНЯО завил о создании базиса для дальнейшей работы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Замруководителя российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов заявил, что, несмотря на отсутствие итогового документа, участникам форума удалось создать "солидный" базис для дальнейшей совместной работы.

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"Затронут широкий спектр проблем, актуальных с точки зрения выполнения статей договора, а также обязательств, принятых государствами в ходе предыдущих обзорных циклов. Считаем такую работу бесценным вкладом в создание солидного базиса для дальнейшей совместной деятельности после конференции", - сказал Белоусов.

Он посетовал, что на конференции не был принят итоговый документ, "в котором были бы закреплены не только приоритеты или отражены конкретные позиции государств, но и намечены направления совершенствования режима договора, а также определены вопросы, требующие поиска путей их решения".

В числе таких вопросов дипломат назвал введение в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, создание ближневосточной зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, недопущение необоснованных ограничений сотрудничества по "мирному атому".

По словам Белоусова, причинами отсутствия итогового документа стали "огромная" дистанция между позициями сторон, нежелание учитывать мнение оппонента, набор новых тем и концепций, изучение и обсуждение которых требует больше времени, чем длилась конференция.

"И последнее, пожалуй, самое главное - поведение отдельных делегаций, которые прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок", - считает российский представитель.

"Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора", - резюмировал он.

Ранее на этой неделе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявляла, что администрация президента Джо Байдена стремится к консенсусу по итоговому документу. Постпред РФ Василий Небензя заметил на это, что Вашингтон и его союзники стремятся "политизировать" документ, "ставя свои геополитические интересы (...) выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности".

Андрей Белоусов ДНЯО
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