Власти сообщили о ракетном ударе украинских военных по Каховской ГЭС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Территория Каховской ГЭС в Херсонской области подверглась в среду обстрелу из американских реактивных систем залпового огня HIMARS со стороны Украины, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"У нас один основной объект - это гидроэлектростанция. Больше десятка было выстрелов по ней. У нас сирена продолжает работать, воздушная тревога. Поэтому пока не могу сказать о повреждениях", - отметил он.

Украинские военные ежедневно обстреливают территорию ГЭС и Новой Каховки. Самый мощный удар был нанесен в середине июля. Во время одного из обстрелов в городе взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. Позже во время удара был поврежден один из гидроагрегатов ГЭС, мощность электростанции пришлось снизить.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины - переправа имеет повреждения, движение периодически перекрывают. Находящийся в Херсоне Антоновский мост ранее был поврежден ракетными ударами, сейчас он закрыт для ремонта, организована паромная переправа.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.