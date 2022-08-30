Минобороны сообщило о выдаче паспортов РФ почти 9 тыс. жителей Запорожской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более 8 тыс. жителей Запорожской области получили паспорта РФ в контролируемых российской армией районах, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Всего жители освобожденных территорий подали уже свыше 35 тысяч заявлений на получение российского гражданства", - заявляет Минобороны РФ.

"Во всех крупных городах и населенных пунктах области с мая функционируют специальные отделы при управлении министерства внутренних дел региона, в которые каждый желающий мирный житель может обратиться для получения российского гражданства", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что Мелитополе открыто три таких отдела.

"Получение гражданства Российской Федерации является добровольным желанием каждого жителя освобожденных территорий", - отмечают в Минобороны.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия контролирует всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. В начале июля Минобороны РФ сообщило, что территория ЛНР взята российскими войсками под контроль.