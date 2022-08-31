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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В офисах JPMorgan во Франкфурте прошли обыски по делу о налоговых махинациях

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во Франкфурте прокуроры провели обыски в офисах американского банка JPMorgan Chase & Co., пишет газета Financial Times. Обыски связаны с расследованием одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок cum-ex.

"Мы можем подтвердить, что в наши офисы был нанесен визит на этой неделе. Мы продолжаем сотрудничать с германскими властями в рамках проводимого ими расследования", - заявили газете в JPMorgan.

Прокуратура сообщила, что обыски прошли в офисах банка, название которого она не назвала, в компаниях, занимающихся аудитом и налоговым консультированием, а также в домах четырех подозреваемых.

Ранее в этом году обыски проводились и в офисах других банков, включая Morgan Stanley, Bank of America и Barclays.

Название cum-ex получили сделки по покупке и продаже акций, совершавшиеся в день выплаты дивидендов компаниями. Мошенническая схема позволяла как покупателям, так и продавцам оформлять возврат налога на дивиденды, который они на самом деле не платили.

Схема, действовавшая до 2012 года, по некоторым оценкам, обошлась немецким налогоплательщикам более чем в 10 млрд евро.

JPMorgan Chase США Германия Франкфурт Morgan Stanley Bank of America Barclays
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