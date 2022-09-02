Экс-президент Молдавии Додон выразил желание быстрее вернуться в политику

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он хочет как можно скорее вернуться в активную политику. Об этом он заявил в четверг вечером на телеканале N4.

Политик выразил убежденность в своей невиновности и в том, что вскоре его вынуждены будут выпустить из-под домашнего ареста, после чего он "активно займется политикой".

"Я обещал, что буду ездить по всей республике и встречаться с людьми. Я поеду в каждый населенный пункт, чтобы объяснить людям, что происходит на самом деле", - сказал Додон.

Он дал понять, что хочет снова возглавить Партию социалистов.

"Сейчас у меня нет никаких контактов с коллегами из Партии социалистов. Но когда завершат расследование уловных дел, я буду рядом со своими коллегами. Им нужна моя поддержка, мне нужна их поддержка. Наша общая цель - как можно скорее свергнуть это правительство, власть партии PAS. Думаю, что нам это удастся", - отметил экс-президент.

Додон не исключил, что может вновь баллотироваться на пост главы государства.

"Не говорю, что буду баллотироваться или нет. Но я был президентом и знаю, что это значит. Знаю, что без парламентского большинства, без правительства мы ничего не может сделать. Не думаю, что у Майи Санду (действующего президента страны - ИФ) есть шанс выиграть еще одни выборы. Давайте сначала посмотрим, продержится ли она до конца своего мандата", - заявил Додон.

Игорь Додон сложил обязанности председателя Партии социалистов 18 декабря 2021 года, сохранив за собой пост почетного председателя партии. Новый председатель партии избран не был, ПСРМ руководит исполком из пяти человек. После этого Додон перестал выступать с политическими заявлениями. Он вновь стал это делать после того, как был задержан 24 мая и помещен под домашний арест в связи с возбужденными в его отношении уголовными делами по пяти статьям.

Передача "Puterea a patra" (Четвертая власть) на телеканале N4 была записана в четверг днем у Додона дома после того, как суд не разрешил Додону принимать участие в передаче в прямом эфире. Суд отклонил заявление адвокатов разрешить Додону выйти из-под домашнего ареста в связи с "исключительными обстоятельствами".