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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Токаев поручил выделить средства для ликвидации последствий пожаров на севере Казахстана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил информацию об оперативной обстановке в районе пожаров в Костанайской области на севере страны, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Токаев поручил уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров. Координацию задействованных госорганов осуществляют руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу и помощник президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов.

Информацию о ситуации на месте президенту доложили премьер-министр Алихан Смаилов, глава МЧС Юрий Ильин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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