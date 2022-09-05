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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Боррель заявил о сильном снижении запасов вооружений стран ЕС на фоне событий на Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины привела к значительному уменьшению запасов вооружений у большей части стран ЕС, сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Военные арсеналы большинства стран ЕС, не скажу, что истощены, но израсходованы в высокой степени, поскольку мы предоставляем много средств Украине", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он отметил, что арсеналы нужно восполнить, однако если страны ЕС будут действовать по-прежнему, это приведет к "большой растрате денег". Боррель пояснил, что более дешевый способ добиться этой цели - координировать усилия в рамках ЕС.

AP напоминает, что на встрече в Чехии на прошлой неделе министры обороны стран ЕС обсуждали способы объединить военные ресурсы стран блока. Также на переговорах речь шла о том, как проводить массовые закупки вооружений, вроде систем ПВО, и военного оборудования для Украины.

ЕС Украина Жозеп Боррель
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