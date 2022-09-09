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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

ГА ООН утвердила Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара ООН по правам человека

ГА ООН утвердила Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара ООН по правам человека
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН одобрила кандидатуру гражданина Австрии Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Генассамблея желает утвердить назначение генеральным секретарем ООН австрийца Фолькера Тюрка на должность Верховного комиссара ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято", - сообщили на заседании Генассамблеи ООН.

Дата вступления австрийца в должность будет сообщена позднее.

Тюрк в настоящий момент занимает должность замгенсекретаря ООН по политике.

Верховный комиссар по правам человека является главным должностным лицом в области прав человека в рамках ООН. Согласно резолюции ГА ООН, верховный комиссар назначается генсекретарем Организации и утверждается Генассамблеей при должном учете принципа географической ротации на четырехлетний срок с возможностью переназначения еще на один срок в четыре года.

С 1 сентября 2018 года по 31 августа 2022 года Мишель Бачелет занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН Фолькер Тюрк
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