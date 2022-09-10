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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

Перегруппировка российских войск в районе Балаклеи и Изюма, вступление Карла III на престол, ушел из жизни мультипликатор Вышегородцев

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма. В ходе перегруппировки были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары по позициям армии Украины. На изюмско-балаклейском направлении использовались огнеметы. Власти харьковского Изюма назвали складывающуюся обстановку тяжелой, идет эвакуация.

- Лавров не намерен напоминать США об их обязанности выдать визу делегации РФ. Министр заявил, что время для получения визы для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке у него еще есть.

- Король Карл III официально вступил на британский престол. Коронация пройдет позднее. Стало известно, что похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября.

- В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе. Его высота 140 метров, что на пять метров выше "Лондонского глаза".

- Второй день голосования по выборам различного уровня проходит в РФ. Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве.

- Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Он был создателем таких мультфильмов как "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино" и других.

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