Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев скончался на 73-м году жизни, сообщил в субботу шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Пёс в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других", - написал он на своей странице в соцсетях.

Владимир Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. Советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ. С 1975 по 1978 год - мультипликатор на студии "Мульттелефильм" Творческого объединения "Экран", с 1978 по 1999 год - на киностудии "Союзмультфильм", с 1986 по 1987 год - на студии "Таллинфильм", с 1999 по 2000 год - на студии "VargaStudio" в Будапеште. С 2000 года сотрудничал с различными анимационными студиями Москвы.