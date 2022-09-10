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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Еврокомиссия предложит проект европейского закона о свободе СМИ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) готовит проект закона ЕС, предусматривающего гарантии издательской независимости редакций от политической власти и промышленных магнатов, сообщила в субботу газета Le Figaro.

"Этот закон будет жесткой борьбой", - приводит издание слова заместителя председателя ЕК, курирующей вопросы юстиции, Веры Юровой.

"Некоторые государства-члены хотят иметь возможность влиять на СМИ, они будут утверждать, что комиссия хочет присвоить их власть. Некоторые владельцы СМИ получают выгоду от нынешней ситуации, они будут кричать, что мы подрываем их бизнес", - объясняет еврокомиссар.

"Закон о свободе СМИ", проект которого, как ожидается, будет официально представлен Еврокомиссией в конце следующей недели, в предварительной версии содержит требование прозрачности в вопросе собственности СМИ и должен позволить ЕК начинать юридическую процедуру на европейском уровне в случае несоблюдения регламента, отмечает Le Figaro.

Встревоженная ухудшением ситуации с независимостью прессы, в частности в Венгрии и Польше, Европейская комиссия рассчитывает, что такой закон будет регулировать концентрацию собственности на СМИ и защищать журналистов от давления.

Среди прочих предложений проект закона предусматривает защиту тайны источника информации и запрет на электронную слежку с использованием шпионских программ за журналистами и членами их семей, учитывая подобную скандальную практику, имевшую место в Польше, Венгрии и Греции, сообщает газета.

Новый закон должен потребовать, чтобы в государственных СМИ назначение руководителей производилось в соответствии с "прозрачной" и "недискриминационной" процедурой, а финансирование было "адекватным и стабильным", говорится в публикации.

ЕС Еврокомиссия
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