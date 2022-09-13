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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде
Канадская полиция
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина застрелил двух человек в канадской провинции Онтарио, после чего был ранен полицией и позднее скончался, сообщает CBC News.

По данным телеканала, нападавший сначала открыл стрельбу в городе Миссисога. В результате погиб полицейский, еще один человек получил серьезные ранения.

Позднее подозреваемый устроил стрельбу в городе Милтон, в ходе которой погиб еще один человек, а двое были ранены. Из двух пострадавших в Милтоне один находится в критическом состоянии, а другой - в тяжелом.

Сообщалось, что нападавший угнал автомобиль и скрылся с места преступления.

Позднее полиция сообщила, что подозреваемый был ранен во время задержания и вскоре скончался.

Правоохранители заявили, что нападавшим являлся 30-летний Шон Петри.

Канада Онтарио
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