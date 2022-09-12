Apple выпустила iOS 16

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы - iOS 16. Обновление стало доступно в понедельник пользователям, в том числе и в России, убедился корреспондент "Интерфакса". iOS 16 доступно для владельцев iPhone 8 и выше.

Главное изменение получил экран блокировки. Теперь в него можно добавлять виджеты приложений и отсматривать уведомления. Как пишут западные СМИ, экран блокировки стал почти что вторым рабочим столом. Например, пользователь может создать несколько версий экранов блокировки с разным дизайном и переключаться между ними. Уведомления теперь появляются в нижней части экрана.

Изменения затронули и месседжер iMessage: сообщения можно редактировать после отправки и удалять для собеседника в течение определенного времени. Запланировать отправку и отменять письма стало возможно и в основном приложении "Почты". Еще одно из нововведений - виброотклик при печати. A функция распознавания текста Live Text теперь работает и для видео.

Одной из новых функций iOS 16, который Apple обещает добавить позже в этом году, стал обмен фотографиями с близкими через общие альбомы в iСloud. Пользователь сможет выбрать и хранить фото в личном альбоме или в общем, к которому можно настроить доступ остальным участникам.

iOS 16 было представлено ранее в июне на ежегодной конференции компании Apple WWDC.